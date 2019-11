Alessandro Busci, preview della mostra da Chantecler Milano

Chantecler - partner del progetto internazionale “EX VOTO / per arte ricevuta” con la Fondazione Maimeri - presenta una preview della mostra “Steel Garden” di Alessandro Busci che aprirà il 21 novembre a Londra. La preview è per oggi, martedì 19 novembre, dalle 18.30 alle 20.30 alla Chantecler Boutique, via santo Spirito 5, Milano.

Busci, artista milanese, celebre per le sue architetture dipinte a smalto su acciaio corten, espone negli spazi della maison caprese una serie di nuovi quadri dedicati alla natura, protagoniste le betulle che sono il leit motiv scelto da Marco Ferra per il nuovo visual della Boutique Chantecler di Milano.

“Quella di Busci – scrive Angelo Crespi, curatore della mostra londinese – è una figurazione che, oggi, tende sempre più all’informale, di grande potenza segnica, a tratti violenta nel gesto, dai toni decisamente espressionisti”.

Chantecler ha sempre espresso il desiderio di bellezza e di gioia di vivere che ha contraddistinto l’isola di Capri facendone un luogo mitico. Nei gioielli di Chantecler lo stile caprese, denso di suggestioni e visioni, si fonde perfettamente con l’essenza della contemporaneità: savoir-faire, unicità dei materiali, attenzione ai dettagli, preziosità, e design sono i valori del marchio.

“EX VOTO / per arte ricevuta": 200 artisti invitati a produrre una piccola opera in dimensioni prestabilite (entro 13x18 cm), di qualsiasi forma, materiale e genere, che rappresenti al meglio il proprio talento, per una mostra che sarà inaugurata il 7 dicembre al Museo Marino Marini di Firenze: tra gli artisti anche Busci.

L’evento rientra nel progetto “Start-l’arte per tutti” di Mondadori Store, curato da Angelo Crespi, ed è promossa dalla Fondazione Maimeri, con il sostegno di Chantecler Capri, e in sostegno del Museo Marino Marini di Firenze.

Gli ex voto, esposti dal 7 al 15 dicembre al museo Marino Marini di Firenze, saranno presentati in una serata di beneficienza il cui ricavato andrà a favore del progetto “Kinderheim Art” del Marino Marini che sta costruendo uno spazio d’arte interamente dedicato ai bambini.