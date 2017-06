Alfieri a Salvini: "Il Pd venderà cara la pelle. Regionali, io candidato? No"

Alessandro Alfieri

Semmai fosse vero che per il Pd non c'e' nulla da festeggiare, come ha sostenuto oggi il leader della Lega Matteo Salvini, di certo "chi festeggia troppo presto di solito si sveglia con delle brutte sorprese. Noi siamo qui per dargli delle brutte sorprese". Cosi' il segretario lombardo del Pd Alessandro Alfieri durante una conferenza stampa per commentare l'esito del voto alle elezioni amministrative. La partita e' ancora aperta, come sottolinea Alfieri e si vedra' come andranno i ballottaggi del 25 giugno. "Dovrebbe stare attento Salvini a non fare questo errore - continua il segretario regionale - . Ora inizia il secondo tempo. Sono partire a due e contano i profili dei candidati. Sarei piu' prudente fossi in lui. Il centro sinistra c'e' e ha dei margini di recupero. E venderemo cara la pelle". "C'e' coalizione di centrodestra che si schiaccia sulla Lega - conclude - e un centro sinistra con un Pd che non gioca sulla paura".

"Io faccio il regista. Sono il segretario del principale partito, devo mettere in condizione il centrosinistra di vincere le prossime elezioni. Ho gia' tanto da fare con questo ruolo". Cosi' Alessandro Alfieri, replica a chi chiedeva conto delle voci che lo danno come possibile sfidante di Roberto Maroni alle prossime regionali in lombardia. Quanto all'attuale presidente della Regione "e' stato votato dai cittadini lombardi per governare per cinque anni. Quindi, se vuole andare prima a votare, vuol dire che ha qualche problema - dice Alfieri - , non so se di tipo personale o politico, perche' la maggioranza non regge". "Noi siamo pronti in qualsiasi momento ad andare alle urne - sottolinea il segretario regionale - . La strada maestra sono le primarie. Se, invece, con tutti i soggetti politici del centrosinistra saremo in grado di trovare una figura che possa rappresentare al meglio il buon governo a livello regionale, allora seguiremo quella strada".