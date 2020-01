Alice Nobili, figlia della Boccassini, investe un medico e patteggia 9 mesi

Secondo quanto riporta Dagospia, Alice Nobili, figlia dei magistrati Ilda Boccassini e Alberto Nobili, ha patteggiato 9 mesi di reclusione per omicidio colposo. La Nobili nell'ottobre del 2018 aveva infatti investito e ucciso il medico Luca Voltolin in viale Montenero. Previsto inoltre un risarcimento danni, il cui ammontare non è stato reso noto. "La sentenza - riporta Dagospia - chiude una vicenda in cui c’erano state molte polemiche perché Alice Nobile non era stata sottoposta al test anti alcol e a quello antidroga come accade sempre negli incidenti stradali soprattutto quando c’è di mezzo un morto. Sul luogo del sinistro era intervenuto il capo dei vigili urbani Marco Ciacci ex responsabile della polizia giudiziaria. Della questione si era occupato anche il Comitato per la legalità la trasparenza e l’efficienza amministrativa di Palazzo Marino affidato all’ex magistrato Gherardo Colombo che non aveva ravvisato nulla di irregolare nel comportamento di Ciacci." Il fatto che la donna non sia stata sottoposta ai test hanno fatto sospettare un trattamento di favore e la cosa continua a far discutere, anche alla luce del dramma delle due ragazze travolte e uccise a Roma dal figlio di Paolo Genovese, immediatamente sottoposto ai test anti alcol e anti droga.