Alimentare: il dolciario a Milano vale 1,2 mld, Panettone in ascesa



I dolci a Milano rappresentano un business da 1,2 miliardi all'anno. Secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, sono 1.828 le imprese, con 9 mila addetti, attive nella produzione di pane, prodotti di pasticceria freschi, produzione di fette biscottate e di biscotti, di prodotti di pasticceria conservati, commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno e commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati. Milano, con 156 milioni di euro di esportazioni di dolci nel mondo nei primi sei mesi del 2018 (+2,0% tra 2017 e 2018), si colloca al primo posto in Italia. I principali clienti dei dolci milanesi all'estero sono la Francia, il Regno Unito, la Germania e la Spagna. In questo scenario il Panettone e' sempre piu' il simbolo della tradizione enogastronomica milanese. Inoltre il 68,9% delle imprese dichiara che il consumo e' aumentato, anche molto e solo il 13,8% ha visto una diminuzione. Rispetto allo scorso anno, spesa prevista in aumento per il Natale 2018 per 1 operatore su 3 mentre il 41,4% prevede stabilita' e continuita' rispetto al passato. Le vendite del dolce tipico del Natale pesano tra l'11% e il 30% degli incassi del periodo natalizio per 1 imprenditore su 3 (31%), per il 24,1% invece oltre il 30% del fatturato del mese di dicembre e' legato alla vendita del Panettone.