Alitalia, i commissari tagliano: ieri 40 voli da Linate senza pulizia

Quaranta voli Alitalia partiti ieri da Linate senza che gli interni fossero ripuliti: sono le prime conseguenze della decisione della compagnia di bandiera di disdire i contratti con le società Dnata e Cleanness, che avevano ottenuto in subappalto da Airport Handling la gestione della pulizia degli aerei tra un volo e l'altro a Linate. La vicenda è complessa: i tre commissari di Alitalia hanno stipulato un nuovo contratto con la società Sp, che però ha il compito di pulire solo un quarto degli aerei "di passaggio", provvedendo invece alla pulizia di tutti gli aerei che stazionano di notte a Linate. Da un lato, così, 50 dipendenti di Dnata e Cleanness si stanno trovando senza impiego. Dall'altro, la pulizia non sarebbe più garantita come prima. Anche perchè, come ha spiegato Angelo Piccirillo, segretario regionale della Filt-Cgil al quotidiano Il Giorno –, la nuova società Sp ha la licenza per pulire seggiolini, finestrini, corridoi, ma non quella che permette invece di ricontrollare e risistemare al proprio posto le dotazioni di sicurezza come giubbotti e maschere salvavita e quelle per l’igiene. L'intenzione dei commissari Alitalia parrebbe dunque quella di chiedere al personale di volo di occuparsi della parte di pulizie non coperta da Sp. Ma hostess e steward hanno già manifestato la loro contrarietà perchè il loro contratto non lo prevede.