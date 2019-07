Alla Piscina Romano si nuota 7 giorni su 7. Boom di presenze nel 2019

Alla Piscina Romano si nuota 7 giorni su 7

Dopo il prolungamento d’orario fino alle 21 da lunedì a venerdì per permettere ai milanesi di godersi il tramonto in vasca, ora la piscina Guido Romano raddoppia le novità per l’estate: da mercoledì 17 luglio resterà aperta sette giorni su sette.

Dal suo primo giorno di apertura stagionale, il 20 giugno, la Piscina Guido Romano ha avuto un’affluenza tale che dare la possibilità ai tanti, tantissimi, milanesi di nuotare tutti i giorni è sembrata essere la scelta migliore. Quest’anni infatti c’è stato un vero e proprio record di presenze: dal 20 giugno al 9 luglio sono state ben 26.952 le persone che hanno deciso di rilassarsi in Romano, contro le 16.261 registrate nello stesso periodo l’anno scorso. Il giorno con un numero maggiore di presenze è stata domenica 30 giugno, ma tutta quella settimana è stata davvero lusinghiera con 2.294 presenze giovedì 27 giugno, 2.323 venerdì 28 giugno e 2.275 sabato 29 giugno.

In molti lo hanno chiesto e Milanosport ne ha tenuto conto, esattamente come ha ascoltato la richiesta di avere delle casse in più per rendere più scorrevole l’ingresso. La Piscina Romano è pronta quindi a far nuotare i suoi affezionati utenti 7 giorni su 7 e le casse raddoppiano nel week end passando da 2 a 4 postazioni dove acquistare il biglietto d’ingresso, dalle 10 alle 19.

Orari e tariffe

Piscina Guido Romano

Via Ampère 20, Milano

Dal lunedì al venerdì: 10.00-21.00 (uscita dalla vasca alle h.20.30)

Sabato e domenica: 10.00-19.00

Tariffa ingresso giorni non festivi da lunedì a venerdì: € 7,00 intero, € 5,00 ridotto

Tariffa ingresso giorni non festivi da lunedì a venerdì dopo le h.17.30: €3,50

Tariffa ingresso giorni festivi, sabato e domenica: € 8,00 intero € 6,00 ridotto*

Bambini di età inferiore ai 5 anni gratis

Noleggio lettino €3,00 (con cauzione 2 €)