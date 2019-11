Allarme bomba al Terminal 2 Malpensa, scalo chiuso per 20 minuti

Un allarme bomba ha costretto alla chiusura per 20 minuti del Terminal 2 dell'aeroporto internazionale di Milano Malpensa (Varese). Secondo le forze dell'ordine intervenute sul posto, una persona sospetta sarebbe stata notata con una valigia contenente un oggetto definito sospetto che e' stato sequestrato dalla Polizia. Per prassi e' stato quindi attuato il piano di emergenza Leonardo Da Vinci che prevede la chiusura dell'aeroporto con l'operativita' dei voli.

A far scattare l'allarme bomba alle 18,40 di ieri sarebbe stato il passaggio di una valigia sospetta ai raggi X. Quello che e' stato definito "sospetto ordigno" era un oggetto metallico all'interno di un bagaglio a mano. Il proprietario della valigia e' stato trattenuto mentre il terminal e' stato evacuato come previsto dal piano sicurezza per una ventina di minuti (fino alle 19 circa). Gli artificieri della Polaria hanno preso in carico il bagaglio mentre Sea ha fatto sapere che non vi sono stati problemi a livello di operativita' dell'aeroporto. Gli artificieri hanno controllato il bagaglio, lo hanno messo in sicurezza e poi lo hanno preso in custodia. Secondo i primi accertamenti non si tratterebbe di un ordigno, ma sono ancora in corso gli accertamenti.