Allarme Epatite A in scuola materna di Milano, cinque i casi diagnosticati

Aumenta il numero dei bambini della scuola materna di Milano in zona Navigli ricoverati in ospedale con i sintomi di Epatite A. In tutto i casi sono cinque: quattro bambini e un'educatrice. Gli ultimi due bimbi si sono infettati dopo il vaccino, somministrato una settimana fa ad alunni e personale della scuola, la cui protezione diventa attiva in genere dopo circa venti giorni. I rappresentanti dell'Agenzia di tutela della salute hanno rassicurato sulla correttezza dei tempi della vaccinazione e sulle condizioni igieniche della struttura, sottolineando l'importanza del lavaggio delle mani.