Allarme freddo a Milano, Majorino: "300 senzatetto rifiutano accoglienza"

Majorino: "300 clochard non vogliono accoglienza"

A Milano il freddo comincia a farsi sentire ed è allarme per i senzatetto. Dopo la morte di un clochard in Stazione Porta Genova, l'assessore alle Politiche Sociali Pierfrancesco Majorino ha spiegato che "ci sono ancora diversi posti liberi nelle strutture cittadine, ma purtroppo ci sono ancora circa 300 senzatetto che, rifiutando l'accoglienza, mettono a repentaglio la propria vita. Per questo chiediamo a tutti di collaborare, dandoci una mano e segnalando le persone in difficolta'".

"In queste notti di freddo intenso – ha aggiunto Majorino - il Comune ha potenziato il cosiddetto piano freddo, aprendo strutture emergenziali, come il mezzanino della metropolitana in Stazione Centrale, e predisponendo strutture permanenti come quella di via Giorgi che aprirà nei prossimi giorni - ha aggiunto -. Per la prima volta quest'anno il servizio di accoglienza dei senzatetto è operativo sette giorni su sette 24 ore su 24 con un numero unico per le segnalazioni, lo 0288447646, a cui è collegata una unità mobile che accompagna chi viene intercettato dagli operatori e accetta l'ospitalità in un dormitorio riservato alle emergenza notturne".