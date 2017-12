Allarme sicurezza, Gelmini: è ora di dire basta



Anche Mariastella Gelmini, vicecapogruppo FI alla Camera e consigliere comunale a Milano lancia un appello perché i milanesi possano trascorrere un Natale sereno. Su Facebook posta: “Inaccettabile clima di violenza a Milano. Ieri sera ancora un episodio gravissimo consumato da un gruppo di immigrati contro un addetto alla sicurezza di un fast food in centro città. Non è il primo episodio. Oltre ai quartieri della movida, le aggressioni arrivano a pochi passi dal Duomo. E' il momento di dire basta e al Comune e al Questore chiediamo un Natale sereno per i milanesi”.