"Alleanza per la Repubblica": Fi guarda a Regionali e Politiche senza la Lega

Mariastella Gelmini

Con il Pd che ha definito ad inizio settimana la road map per le Regionali 2018, che passerà anche attraverso le primarie per individuare il candidato e che si intreccia naturalmente con le Politiche, iniziano anche a centrodestra le grandi manovre. Domani mattina il palazzo Stelline di corso Magenta ospita il convegno "Alleanza per la Repubblica. Prima l'Italia", promosso dall'europarlamentare forzista Stefano Maullu, con la presenza di altri dirigenti di Forza Italia come Giovanni Toti, Mariastella Gelmini, Maurizio Gasparri e Paolo Romani, ma con partecipazione estesa anche a rappresentanti di Fratelli d'Italia come Ignazio La Russa. Significativamente, però, non è prevista alcuna presenza della Lega. "Alleanza per la Repubblica - spiega Maullu - è un appuntamento per sottolineare che serve un’alleanza di centrodestra ampia in vista delle Politiche e che il perno di questa alleanza deve essere FI. FI non è la Lega, serve un centrodestra moderato".