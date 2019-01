Allevamenti lombardi, è emergenza: 700 mila capi in meno in 10 anni

Coldiretti: in allevamenti lombardi 700000 capi in meno in 10 anni

Negli ultimi dieci anni in Lombardia il patrimonio zootecnico si è ridotto di quasi 700 mila tra mucche, maiali, pecore e capre. È quanto emerge da una rilevazione della Coldiretti regionale in occasione della giornata di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali. In particolare, sottolinea l'associazione in una nota, dal 2008 la fattoria lombarda ha perso solo tra gli animali più grandi, circa 10mila tra mucche e bufale, oltre 680 mila maiali, più di 8mila tra pecore e capre.

Nonostante ciò la Lombardia può ancora contare su oltre 4 milioni di suini 1,5 milioni di bovini e oltre 200 mila ovicaprini. Con la diminuzione dei capi allevati per Coldiretti è a rischio la biodiversità delle stalle lombarde, dove sono minacciate di estinzione 14 razze: 6 di bovini, 3 di ovini e 5 di caprini.