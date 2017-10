Allevamento Green Hill, condanne confermate in Cassazione

beagle green hill

Condanne confermate in Cassazione ai responsabili dell'allevamento Green Hill di Montichiari, nel Bresciano, accusati di maltrattamenti su cani beagle. La terza sezione penale della Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati - il direttore dell'allevamento Roberto Bravi, il veterinario Renzo Graziosi e a Ghislaine Rondot, cogestore di Green Hill - contro le condanne, comprese tra un anno e un anno e mezzo di reclusione, inflitte loro dalla Corte d'appello di Brescia nel febbraio 2016. I giudici di secondo grado confermarono anche la confisca di oltre 2.600 cani, affidati a famiglie in tutta Italia. Nell'allevamento, che fu chiuso nel 2012, erano ospitati beagle destinati alla sperimentazione: secondo l'accusa, dal 2008 al 2012, nel centro di Montichiari sarebbero morti oltre 6mila cani. Anche in primo grado, nel processo celebrato davanti al tribunale di Brescia, i tre imputati vennero condannati.

"Una vittoria storica che segna finalmente un netto cambio di direzione rispetto alla terribile esperienza di Green Hill". La presidente nazionale di Enpa, Carla Rocchi, commenta così la sentenza. "Restano - prosegue Rocchi - l'amarezza e il dolore per le tante sofferenza inflitte a queste povere creature, che in molti casi non sono sopravvissute alla crudeltà dei loro aguzzini; ma oggi tiriamo anche su sospiro di sollievo perché nessuno potrà più toccare i sopravvissuti di Montichiari. Nel nostro Paese non avremo più altri Green Hill".