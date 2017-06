Almanacchi e sinistra leopardiana. La briciola di Roberto Caputo

Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi. Bisognano, signore, almanacchi? Almanacchi per l’anno nuovo?



Signore. Sì signore. Credete che sarà felice quest’anno nuovo?



Venditore. Oh illustrissimo sì, certo.



S. Come quest’anno passato?



V. Più più assai



S. Come quello di là?



V. Più più, illustrissimo



La penna è quella del grande Leopardi in Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. Noi chiudiamo gli occhi e immaginiamo che questo dialogo si svolga oggi, nel 2017, e che faccia riferimento alla politica milanese. Il tempo si è fermato. L’ultimo anno non è trascorso. Il sindaco in carica è ancora Giuliano Pisapia. Domenica si è votato e si sono scontrati all’ombra della Madonnina Francesca Balzani e Paolo Del Debbio. Tra quindici giorni ci sarà il ballottaggio e chissà come andrà a finire. Certo è che se le amministrative a Milano si fossero tenute davvero quest’anno la situazione, Sala o non Sala, sarebbe stata molto diversa. Rispetto al 2016, infatti, sono cambiati molti fattori: Renzi ha perso il referendum e non è più Presidente del Consiglio, c’è stata una scissione importante all’interno del Pd che ha visto la fuoriuscita di personaggi di grande spicco, tra i quali l’ex segretario Bersani, e i rapporti tra Sinistra-sinistra e Pd non sono mai stati così freddi, soprattutto dopo gli ultimi scarica barili lanciati da Renzi per l’approvazione della Legge elettorale e le future alleanze. Allora, se il tempo si fosse fermato, cosa rimarrebbe dell’energia straordinaria che ha portato Sala a vincere al ballottaggio contro Parisi? Cosa ne sarebbe di quel Pd unito contro tutti e di quella sinistra unita contro l’avversario? Per non parlare del centrodestra: chissà se Del Debbio avrebbe tenuto a distanza di sicurezza Salvini come ha fatto Parisi e se la Lega avrebbe fatto la difficile facendo mancare i voti al candidato del centrodestra all’ultimo momento?





La realtà è che non lo sapremo mai, ma immaginare un futuro diverso non è poi né così difficile, né così anacronistico. E voi… credete che sarà felice quest’anno nuovo?