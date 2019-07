Alparone e Carzeri: doppia nomina Fi in Regione Lombardia

Doppia nomina in Regione Lombardia per Forza Italia: Marco Alparone , consigliere regionale, è stato eletto oggi alla presidenza della commissione I Programmazione e Bilancio mentre la collega Claudia Carzeri è stata scelta come presidente della commissione V Territorio e Infrastrutture.

Così Alparone, entrato in consiglio meno di un mese fa a seguito delle dimissioni di Silvia Sardone: "Grazie al gruppo di Forza Italia e a tutti i consiglieri che hanno scelto di assegnarmi la presidenza della commissione Bilancio di Regione Lombardia: sono orgoglioso di questo incarico di grande responsabilità, per il quale mi impegnerò al massimo fin da subito collaborando con tutti i colleghi. In questo mese - prosegue l’esponente azzurro - l’esperienza da relatore durante l’ultima sessione di bilancio mi ha dato modo di apprezzare la struttura della commissione e l’ufficio di presidenza, così come l’assessore Caparini e il suo staff, dai quali ho trovato grande disponibilità. In questo nuovo ruolo - conclude - sarà un vero piacere collaborare con tutti loro: da parte mia garantisco massima serietà e impegno, nell’interesse dell’ente e di tutti i cittadini lombardi"

"Essere stata eletta presidente della commissione V Territorio e Infrastrutture - dichiara Carzeri - e' per me motivo di grande orgoglio. Desidero ringraziare i colleghi per aver riposto in me la loro fiducia: da parte mia garantiro' il massimo impegno per svolgere al meglio questo importante ruolo". "La commissione si occupa di temi di importanza cruciale per il nostro territorio: la manutenzione e il potenziamento delle infrastrutture lombarde, l'urbanistica, i servizi abitativi e le politiche della mobilita'. Tutti temi essenziali per lo sviluppo della nostra Regione ed il sostegno ai cittadini. A partire da oggi faro' del mio meglio per coordinare i lavori della commissione, nell'interesse di tutti i cittadini lombardi e dei territori"