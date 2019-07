Alpini: Salvini a Milano a cerimonia centenario associazione

Una cerimonia presso il Monumento ai Caduti, in Sant'Ambrogio a Milano, in occasione del centenario della nascita dell'Associazione nazionale alpini. A partecipare, tra gli altri, il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, oltre a qualche centinaio di alpini. "Il corpo nazionale degli alpini e i volontari alpini - ha detto Salvini al suo arrivo - sono una delle cose piu' belle d'Italia. Non si smette mai di essere di essere alpino, io ho fatto il fante quindi ho questo rammarico. Pero' mi piacerebbe che mio figlio e mia figlia potessero tornare a scegliere di fare qualche mese di servizio militare o civile. Anche per educare alla convivenza, al rispetto e al sacrificio. Ci stiamo lavorando da tempo con i nostri tecnici per reintrodurre una forma di servizio militare o civile".