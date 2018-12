Alta tensione Lega-centristi. Cattaneo nel mirino. Ecco perché

di Fabio Massa

Nervi tesi in consiglio regionale. Il giorno dopo la scelta dei direttori generali della Sanità, che ha visto la Lega farla da padrona, continua la tensione sull'assessore di Noi con l'Italia Raffaele Cattaneo. Erede della tradizione ciellina nella politica regionale, Cattaneo ha partecipato ieri a due giunte. Nella prima, in ordine a un problema di coscienza sulla pillola abortiva, non ha partecipato a un voto.

Ma il problema arriva nella seconda, convocata d'urgenza alle 17.30 per un'ora dopo, per scegliere la nuova mappa della sanità lombarda. In accordo con il partito nazionale, secondo quanto risulta ad Affari, e - stando a quanto assicurano fonti interne a Nci, dopo aver concordato la posizione con Fontana - Cattaneo strappa: vota contro perché non è stato preso in considerazione nessuno dei nomi proposti. Il day after non vede gli animi sedati. Anzi. C'è chi vocifera di un comunicato stampa che il Carroccio vorrebbe emettere contro Cattaneo. Un altro attacco, un'altra richiesta di rimpasto. Questa volta il bersaglio sono i ciellini. Ma Natale è vicino, e la pausa pure.

