Fabio Altitonante

Case Aler di via Bolla, Altitonante: Regione pronta, aspettiamo Comune per sgomberi



“Il Comune di Milano continua a chiacchierare, ma nei fatti è il vero grande assente. Sono stato più volte nelle case Aler di via Bolla e c'è solo un'azione da fare subito: sgomberi. Se il Comune ci desse i servizi sociali, in pochi giorni potremmo ripulire i palazzi". Lo dichiara il Consigliere Regionale, Fabio Altitonante, coordinatore di Forza Italia a Milano.



"Oggi - prosegue Altitonante - abbiamo un campo rom abusivo all'interno delle case. È vergognoso che le persone perbene siano costrette a fuggire dalla propria casa o a vivere rinchiusi. A Milano facciamo tornare le regole, i diritti e i doveri. Al di là delle soluzioni di lungo periodo, diamo subito un segnale di legalità. Bene le proposte di demolizione e ricostruzione, ma il Comune come sempre scarica la palla. L'unico progetto di riqualificazione delle periferie milanesi, infatti, è quello di Lorenteggio, finanziato con più di 100 milioni di euro da Regione Lombardia".