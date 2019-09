Altitonante torna in consiglio regionale dopo la scarcerazione di agosto

Fabio Altitonante è tornato in Consiglio regionale: il consigliere ed ex sottosegretario di Forza Italia, indagato nell'ambito di una inchiesta della Dda di Milano, era stato arrestato con l'accusa di corruzione e finanziamento illecito ed il 7 agosto è tornato in libertà per la scadenza dei termini di custodia cautelare. Nei mesi scorsi Altitonante era stato sostituito come consigliere da Maurizio Broccanello.

Altitonante ha scritto su facebook: "Credo che la mia commozione sia visibile. Rientrato in Consiglio Regionale, da oggi torniamo al lavoro... sempre e unicamente per i cittadini".