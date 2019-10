Altra foto istituzionale con soli uomini, Tajani: "Si smetta di pubblicarle"

Non è passata inosservata l'ennesima foto istituzionale con soli uomini scattata al Teatro Parenti per la presentazione di Bookcity. L'assessora alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane del Comune di Milano, Cristina Tajani, riferendosi a quell'immagine e ad altre che spesso vengono diffuse, lancia una proposta provocatoria dal suo profilo FB: non pubblicare piu' sui siti istituzionali le foto di convegni o incontri dove compaiono solo uomini. "Forse un giorno - scrive la Tajani - riusciremo a bandire foto ufficiali e programmi di convegni dove compaiono solo uomini, anche per il bene dei diretti interessati, spesso costretti a scusarsi o giustificarsi. E se intanto provassimo a non pubblicarle piu' sui siti istituzionali?".