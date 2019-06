Starbucks, a Milano altri due store: apre in Porta Romana e in Corso Vercelli

Starbucks, altre due aperture a Milano: in Porta Romana e Corso Vercelli

Starbucks non si accontenta. Saggiato il successo dei primi quattro store sulla piazza milanese, insieme alla Roastery di Piazza Cordusio, ne apre altri due, nei quartieri di Porta Romana e di Corso Vercelli. Da domani sarà aperto quello in Via Lentasio, all'angolo con il corso di Porta Romana, mentre il 4 luglio sarà la volta di Piazzale Baracca 10, all'angolo con Corso Vercelli. In tutto sono quindi sette i 'punti vendita' della multinazionale americana, dopo lo store in Centrale, in Corso Garibaldi, in via Durini e a Malpensa. "Con queste due nuove aperture, Starbucks vuole consolidare la sua presenza in città e portare in tutti i quartieri milanesi la degustazione dei caffè, la condivisione con gli altri, l'accoglienza in uno spazio confortevole che possa diventare quotidianità oltre a casa e ufficio", sottolinea il gruppo, che come partner licenziatario unico per l'Italia ha Percassi. Con le nuove aperture sono 50 le persone che entrano nella squadra italiana e "numerose altre assunzioni saranno fatte nei prossimi mesi". Vincenzo Catrambone, managing director Starbucks Italia, spiega: "Onorati della positiva accoglienza ricevuta in questi mesi, abbiamo concepito questi due core store Starbucks mettendo sempre al centro il nostro consumatore. Ogni quartiere - dice - ha una sua storia peculiare e ritmi diversi, per questo abbiamo voluto offrire ai consumatori che ogni giorno popolano le zone di Corso Vercelli e Porta Romana, un ambiente studiato su misura per loro, che li accolga e li ospiti a tutte le ore della giornata grazie a un'attenta selezione dei dettagli"