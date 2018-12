"Alunni in classe con 13 gradi da tre giorni": la denuncia di Morelli (Lega)

Studenti in classe da tre giorni con 13 gradi di temperatura: è quanto starebbe accadendo all'istituto Thouar Gonzaga di via Brunacci. A riferirlo, riportando le lamentele dei genitori, è il capogruppo della Lega a Palazzo Marino Alessandro Morelli . Che spiega polemicamente: "In vista del Natale la Giunta Sala sta cercando di dare pienamente la percezione della grotta: un vero presepe vivente cui nelle classi mancano solo il bue e l’asinello, ma noi vorremmo che nella Milano internazionale le scuole fossero calde e il cibo distribuito nelle mense non fosse ammuffito. Dopo essere stato pesantemente contestato in una periferia il sindaco Sala fa finta di non essere a conoscenza del disastro in corso nelle scuole milanesi. Certo, non oso pensare come siano concitate le altre città italiane se Milano è data dai giornali come quella con la migliore qualità della vita". "A denunciare - prosegue Morelli - che da tre giorni la temperatura in alcune aule non superi i 13 gradi sono i genitori dell’istituto Thouar Gonzaga di via Brunacci, completamente fuori norma rispetto ai 18 considerati come minimo di legge".