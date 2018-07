Amazon, 1.700 nuovi posti e un nuovo centro di smistamento

Lavoro, Amazon: 1.700 nuovi posti in Italia nel 2018



Amazon prevede di creare 1.700 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato in Italia entro la fine dell'anno, portando i suoi dipendenti a quota 5.200 unita', dalle 3.500 di fine 2017. E per quanto riguarda la Lombardia aprira' un nuovo centro di smistamento a Casirate (Bergamo).



Si tratta di opportunita' di lavoro destinate a persone con ogni tipo di esperienza, istruzione e livelli di competenza, dagli ingegneri e sviluppatori di software agli operatori di magazzino. Molti dei ruoli sono disponibili nei nuovi centri di distribuzione che sono stati aperti nell'autunno 2017 a Passo Corese (RI) e a Vercelli cosi' come nel centro di distribuzione Amazon gia' esistente a Castel San Giovanni (PC), nel Customer Service di Cagliari, nel Centro di Sviluppo di Torino e nella nuova sede direzionale a Milano.



Lavoro, Amazon: oltre 1,6 miliardi di euro per sviluppare le sue attivita' in Italia



Dal 2010 Amazon ha investito oltre 1,6 miliardi di euro per sviluppare le sue attivita' in Italia. Mariangela Marseglia, Country Manager Amazon.it e Amazon.es, ha dichiarato: "Siamo impegnati a investire in Italia per migliorare continuamente i servizi che offriamo ai nostri clienti e per portare innovazione, in tutta Europa e in Italia, attraverso la ricerca e lo sviluppo in particolare negli ambiti del Machine Learning e della Robotica. Nel 2018 - conclude Marseglia - 1.700 nuovi dipendenti rafforzeranno i nostri team italiani per assicurare ai nostri clienti consegne piu' veloci, una selezione piu' ampia e maggiore convenienza".



Amazon ha aperto quest'anno tre nuovi depositi di smistamento - a Buccinasco (Milano), Burago (Monza e Brianza) e Roma - e aprira' un nuovo centro di smistamento a Casirate (Bergamo). Oltre all'assunzione di responsabili operativi, ingegneri, specialisti nelle risorse umane, specialisti IT e di operatori che prelevano, imballano e spediscono gli ordini dei clienti, l'azienda sta assumendo anche ruoli altamente qualificati per il Tech Center di Vercelli focalizzati sul l'implementazione di processi tecnologici dei nostri centri di distribuzione.