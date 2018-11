Milano, Amazon apre il primo pop-up store italiano

Amazon: apre primo pop-up store italiano a Milano



Amazon aprira' il suo primo pop-up store italiano, dal 16 al 26 novembre, per festeggiare la settimana del Black Friday e l'arrivo del Natale. Lo store si chiamera' Amazon Loft for Xmas: una location di oltre 500 metri quadrati a Milano, in via Dante 14, in cui verra' ricreato lo spirito di una casa in pieno stile Amazon. Come scrive l'Agi i visitatori potranno vivere esperienze uniche e scoprire e farsi ispirare, in modo innovativo, da tutti i prodotti che possano aiutarli a prepararsi alle prossime festivita', inclusi quelli che saranno in offerta durante la settimana del Black Friday.



Per la prima volta sara' quindi possibile toccare con mano centinaia di prodotti delle numerose categorie presenti su Amazon.it: da quelli piu' innovativi e tecnologici di brand come Garmin e HP, a quelli per la casa e la cura della persona, come i prodotti di P&G. A ogni articolo esposto sara' associato uno Smile Code tramite il quale sara' possibile avere informazioni sui prodotti direttamente dall'app di Amazon. All'interno dell'Amazon Loft for Xmas sara' anche possibile provare tutti i dispositivi Amazon tra cui gli eReader Kindle, i tablet Fire e gli speaker intelligenti Amazon Echo con integrato il servizio vocale Amazon Alexa, quest'ultimi lanciati in Italia lo scorso 24 ottobre.



"La nostra attenzione per il cliente ci porta ogni giorno a sperimentare nuove idee e progetti. Con Amazon Loft for Xmas vogliamo dare la possibilita' a tutti coloro che lo desiderino di vivere un'esperienza unica e innovativa legata al mondo Amazon", racconta Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. "Verra' ricreato l'ambiente e l'anima di una casa in cui riuniremo tutti i brand piu' apprezzati dai nostri clienti che hanno reso possibile la realizzazione di questo grande progetto espositivo. Milano per noi e' una citta' molto importante perche' ospita da ormai 6 anni gli uffici della nostra sede italiana e siamo quindi felici di consolidare il nostro legame con la citta', anche con progetti come questo, che rappresentano un valore aggiunto per tutta la cittadinanza".