Amazon rilancia nel Milanese: 100 posti di lavoro nel deposito di Buccinasco



Amazon sta per aprire un nuovo deposito di smistamento a Buccinasco, in provincia di Milano. La data dell'inaugurazione non è ancora fissata ma dovrebbe essere fra circa un mese. La struttura di 10 mila metri quadrati, spiega l'azienda in una nota, "creerà circa 100 posti di lavoro a tempo indeterminato nei prossimi anni" e "consentirà di incrementare la capacità e la flessibilità della logistica in Italia, garantendo consegne piu' veloci ai clienti e un servizio migliore per le aziende che vendono tramite Amazon e che beneficiano della sua rete di distribuzione.



"Il deposito di Buccinasco rafforzera' la nostra rete logistica, permettendoci di rispettare le promesse di consegna ai clienti e supportare tutte le aziende che vendono i loro prodotti su Amazon", ha dichiarato Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia. "Con questo nuovo deposito inoltre - ha aggiunto - le aziende di consegna locali indipendenti potranno far crescere la loro attivita', in quanto Amazon fornira' loro la tecnologia piu' avanzata per effettuare le consegne".



Il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, ha parlato di "un'ottima notizia lo sviluppo del nostro territorio e la possibilita' di nuove opportunita' di occupazione". (imprese-lavoro.com)