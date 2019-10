Ambiente: Sala, tema assente da dibattito fra grandi leader

"Facciamo fatica a pensare a un grande leader che si e' intestato la battaglia ambientale". Lo ha denunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, oggi parlando ad un'iniziativa di Lifegate che ha rilevato i comportamenti rispettosi dell'ambiente fra i cittadini del capoluogo lombardo. Comportamenti che sono "virtuosi" ha sottolineato il sindaco, ma che sono "una caratteristica delle grandi citta' del mondo: quando mi confronto sono contento che i sindaci abbiano queste sensibilita', mentre apparentemente non le hanno i grandi leader politici del mondo". Dal canto suo Sala ha garantito: "Io non saro' mai timido o pauroso su questo argomento, mi prendo la responsabilita' e spero che si trasformi in consapevolezza nei cittadini". Qual e' pero' il tipo di posizione in difesa del clima e della natura a cui fa riferimento? "Non saro' mai un ambientalista del no - ha spiegato Sala - uno che rifiuta il dialogo o che dice no all'industria, perche' so che fa parte del mondo. Ma nel nostro Paese o lo fa Milano o non lo fa nessuno. Ho questa responsabilita' e me la prendo, anche facendo cose scomode come l'Area B, per cui alcuni cittadini dovranno cambiare l'auto: ma l'ambiente e' di tutti"; oppure approvando un piano di governo del territorio in cui "si perdono volumetrie se non si ristrutturano i vecchi edifici abbandonati".