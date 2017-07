amsa milano

Milano, sgominato traffico internazionale rifiuti tossici



I liquami delle batterie, in particolare il piombo, andavano a finire nel terreno, anche se non c'e' nessuna evidenza che possano aver inquinato la falda ne' alcun allarme inquinamento, tuttavia il traffico di rifiuti tossici scoperto dalla polizia locale di Milano nell'operazione conclusa oggi con un complesso di 14 denunce era comunque preoccupante. E si estendeva a livello internazionale: uno dei sequestri piu' consistenti, infatti, ha consentito di bloccare un tir pieno di batterie di automobili da almeno 30 tonnellate al confine con la Slovenia.



Proprio il piombo e' il materiale che i trafficanti tentavano di recuperare: vale 1800 euro a tonnellata per un giro d'affari complessivo da 150mila euro. Sono 6 le persone denunciate, in questo filone, il piu' consistente, dell'indagine, per omessa gestione dello sversamento e traffico internazionale di rifiuti pericolosi. Per gli altri 8 i reati ipotizzati sono minori. Dei 6 bloccati oggi, 3 fanno parte di una stessa famiglia e sono tutti italiani, gli altri 3 sono invece romeni.



"L'indagine e' durata piu' di un anno ed e' iniziata con il presidio attorno al Piazzale delle Milizie dove c'e' la ricicleria Amsa" ha raccontato l'assessore alla Sicurezza, Carmela Rozza. Le prime segnalazioni sono arrivate dai cittadini, che si lamentavano del fatto che "alcuni rom impedivano di conferire i rifiuti speciali in discarica cercando di prenderli con se'; anche se i cittadini si lamentavano dell'assenza della Polizia locale, in realta' gli agenti c'erano ed erano in borghese" ha continuato Rozza. Un anno di appostamenti, pedinamenti, foto e video per raccogliere le prove intorno all'organizzazione criminale: le batterie oltre ad essere prelevate, potevano anche provenire da furti sulle auto. Ma i trafficanti erano arrivati a gestire anche interi gruppi elettrogeni dei treni, recuperati da officine compiacenti oppure rubati nei depositi delle ferrovie. Quindi, c'era la seconda fase: come ha spiegato il vice commissario Giuseppe Maran, i rifiuti erano stoccati nei container depositati in un'area in zona Ripamonti, affittata alla famiglia italiana, che era perfettamente consapevole della fine che poi avrebbero fatto. Ed e' qui che si e' verificato l'inquinamento delle aree. Poi i camion partivano per la Romania, passando per il confine Sloveno: oltre alle 30 tonnellate gia' intercettate, ogni settimana potevano viaggiarne su gomma almeno altre 40. Circa 100 quelle giacenti e scoperte dai vigili nei depositi della famiglia italiana. Tutta la merce e' stata consegnata al consorzio nazionale raccolta e riciclo, mentre sui terreni interessati ora dovranno avvenire i carotaggi e i controlli da parte dell'Arpa.