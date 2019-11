Ambrogini d'Oro 2019, tutti i premiati: Borrelli, Penati, Mogol...

Ambrogini d'Oro 2019: la Commissione per la Concessione delle Civiche Benemerenze del Comune di Milano ha indicato nella serata di lunedì 18 novembre i 41 nomi che saranno insigniti dei riconoscimenti durante la cerimonia che si terrà al Teatro Dal Verme il prossimo 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio. In particolare, saranno consegnate 6 Medaglie d’Oro alla Memoria, 15 Medaglie d’Oro e 20 Attestati di Civica Benemerenza. Ad essere insigniti alla memoria saranno Francesco Saverio Borrelli, ex magistrato e capo della Procura di Milano, Filippo Penati, ex presidente della Provincia di Milano ed esponente del Partito democratico, Giorgio Squinzi, ex patron della Mapei ed ex presidente di Confindustria, don Luigi Melesi, cappellano di San Vittore, Eugenio Fumagalli, tassista eroe travolto e ucciso sulla Milano-Meda dopo essersi fermato a prestare soccorso ai feriti di un incidente stradale, Carla Casiraghi, ultima custode del vicolo dei Lavandai a Milano. Tra le 15 Medaglie d'Oro, Cini Boeri, Vinicio Capossela, Lella Costa, Riki Gianco, Mogol, Simone Barlaam, Antonio Scurati. Non c'è Mahmood, vincitore di Sanremo il cui nome era circolato nelle scorse settimane.