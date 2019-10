Ambrogini d'Oro, le candidature: Mahmood, Scurati, Gallinari...

Ambrogini d'Oro, ecco i primi nomi per le candidature alla onorificenza cittadina, che dovranno essere depositate ufficialmente entro il 15 ottobre per poi essere vagliate da una commissione prima dell'assegnazione il 7 dicembre di 15 medaglie d'oro e 20 attestati. Tra i candidati dunque figurano al momento Mahmood, vincitore di Sanremo, e le Vibrazioni, ma anche Mogol e Ricky Gianco. Non solo figure legate al mondo della musica: ecco il vincitore del Premio Strega Antonio Scurati, il campione di basket Danilo Gallinari, il direttore di "Chi" Alfonso Signorini, l'immobiliartista di Porta Nuova Manfredi Catelli, l'architetta e partigiana Cini Boeri. Tra i nomi di persone scomparse, anche il calciatore Giuseppe Meazza, cui è intitolato lo stadio di San Siro, il patron della Mapei Giorgio Squinizi, lo scrittore Andrea Pinketts.

A proporre Mahmood è stato il consigliere di Forza Italia Gianluca Comazzi, mentre a il nome di Scurati è stato avanzato da Elena Buscemi del PD. Cini Boeri è una proposta dell'Anpi, la Lega ha suggerito Mogol e Signorini.