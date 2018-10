Ambrogini d'oro, tutti i candidati: ci sono Chiara Ferragni, Elio e...

Chiara Ferragni candidata all'Ambrogino d'oro

Parte la corsa per gli Ambrogini d’oro, o meglio, per le Civiche benemerenze del Comune che saranno consegnate il prossimo 7 dicembre, nel giorno di Sant’Ambrogio, al Teatro Dal Verme. Oggi alle 12 è fissata la scadenza per presentare le candidature e i gruppi politici di Palazzo Marino stanno limando le proprie liste di premiabili.

In lista, tra tanti nomi eccellenti, spunta anche Chiara Ferragni. La blogger è infatti tra le probabili in lizza per la civica benemeranza. A puntare su di lei Forza Italia. Gianluca Comazzi ha motivato così la scelta: "La Ferragni è una professionista di enorme successo, con un fatturato di 10 milioni di dollari e un’azienda che dà lavoro a una ventina di persone e a decine di consulenti. Da sempre legata a Milano, dove vive e ha aperto il suo primo store, la Ferragni ha compreso prima di altri le dinamiche di Internet e dei social network".

Ambrogini d'oro, in lizza anche Elio e le storie tese e l'Old Fashion

Comazzi candida anche Mario Giordano e Manlio Zucchi, imprenditori dell’omonima azienda tessile. Mariastella Gelmini, invece, presenta l’oncologo dell’Humanitas Alberto Mantovani, mentre Silvia Sardone punta sull’ex prima ballerina della Scala Anna Maria Prina.

In lista ci sarebbe anche la celebre band di Elio e le Storie Tese, proposta dal Pd, mentre la Lega punta su una rosa di 4 figure: il centro di produzione Rai di Milano, il giornalista Mario Giordano e il Nucleo della Polizia locale che indaga sui reati che creano allarme sociale.