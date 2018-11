Ambrogino d'Oro 2018 a Fondazione Theodora Onlus

Anche la Fondazione Theodora Onlus tra le realtà che riceveranno l'Ambrogino d'Oro nella tradizionale cerimonia di Sant'Ambrogio il prossimo 7 dicembre. Questa la nota della Onlus, attiva a sostegno dei bambini ricoverati negli ospedali milanesi: "Grazie al Comune di Milano per aver riconosciuto l’impegno di Theodora che, da oltre 23 anni, porta momenti di gioco, ascolto e sorriso ai bambini ricoverati in ospedale, prendendosi cura della loro “parte sana”, con le speciali visite dei Dottor Sogni, artisti professionisti, assunti e specificamente formati per operare in reparti ospedalieri pediatrici.E grazie a tutti gli amici e sostenitori della nostra missione per esserci accanto ogni giorno"