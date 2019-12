Ambrogino d'Oro 2019: le civiche benemerenze di Milano

Sabato 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, è come da tradizione anche il giorno in cui avviene la cerimonia pubblica di consegna dell'Ambrogino d'Oro. La cerimonia, iniziata alle 10.30 al Teatro dal Verme alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e del presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé vede assegnazione di 41 Civiche Benemerenze. I riconoscimenti si dividono in 6 Medaglie d’Oro alla Memoria, 15 Medaglie d’Oro e 20 Attestati di Civica Benemerenza.

Ad essere insigniti alla memoria Francesco Saverio Borrelli, ex magistrato e capo della Procura di Milano, Filippo Penati, ex presidente della Provincia di Milano ed esponente del Partito democratico, Giorgio Squinzi, ex patron della Mapei ed ex presidente di Confindustria, don Luigi Melesi, cappellano di San Vittore, Eugenio Fumagalli, tassista eroe travolto e ucciso sulla Milano-Meda dopo essersi fermato a prestare soccorso ai feriti di un incidente stradale, Carla Casiraghi, ultima custode del vicolo dei Lavandai a Milano.

Tra le 15 Medaglie d'Oro, Cini Boeri, Vinicio Capossela, Lella Costa, Riki Gianco, Mogol, Simone Barlaam, Antonio Scurati.

Piazza Fontana, l'omaggio di Sala: "Milano non dimentica"

In occasione della cerimonia, Sala, ha voluto dedicare un ulteriore omaggio alle vittime di piazza Fontana e le loro famiglie. "Proprio perche' il futuro si costruisce sulle fondamenta della storia, oggi non posso che consegnare un ideale e solenne riconoscimento in piu', che viene dal piu' profondo del cuore e che credo che tutti voi condividiate, alle vittime di piazza Fontana e alle loro famiglie. I riconoscimenti ufficiali sono stati tanti in questi decenni e hanno accompagnato una reazione ferma e civile della citta' fin dal giorno dei funerali", ha detto Sala, sottolineando l'importanza della presenta del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il Consiglio comunale straordinario che si terra' il 12 dicembre, a 50 anni dalla strage. "E oggi, nel giorno di Sant'Ambrogio che precede di pochi giorni il 50esimo anniversario della strage, Milano non puo' che riconoscere proprio a quelle vittime e alle loro famiglie il suo omaggio speciale e commosso. Io vorrei che fosse un omaggio nello stile di Milano: semplicemente lo stile operativo. E lo stile operativo vuol dire voler continuare a lottare per gli ideali di liberta' e democrazia, che il loro sacrificio ci ha insegnato. Milano non dimentica. Milano rimane un baluardo contro ogni eversione antidemocratica".

Mauri (Pd): "Ambrogino a Penati è come Nobel alla carriera"

L'Ambrogino d'oro alla memoria assegnato oggi all'ex presidente della Provincia di Milano Filippo Penati e' come "un Nobel alla carriera" secondo il vice ministro dell'interno Matteo Mauri. "Oggi - ha osservato - e' una gran bella giornata. Filippo e' stata una grande personalita' politica. E un uomo intelligente, acuto e generoso. Qualita' rare. Lo posso dire perche' ho avuto con lui un rapporto molto stretto. Anche nei momenti di grande difficolta' che e' stato costretto a vivere. Quando molti sono spariti". "Il fatto che oggi gli venga riconosciuto tutto questo con la massima onorificenza della citta' - ha aggiunto - rende felice chi gli vuole bene e tanti cittadini che l'hanno conosciuto. Un grazie sincero al sindaco Beppe Sala e al Consiglio comunale di Milano"