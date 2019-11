Ambrogino d'Oro: candidatura anche per Borrelli

Ambrogino d'Oro: questo pomeriggio si riunisce a Palazzo Marino la Commissione comunale che dovrà scremare l'elenco di 177 candidati per le 15 medaglie d'oro ed i 20 attestati che come da tradizione saranno consegnati il prossimo 7 dicembre al Teatro Dal Verme. E, come riporta il quotidiano Il Giorno, tra le candidature più recenti non ancora circolate sino ad oggi spunta quella alla memoria di Francesco Saverio Borrelli, ex procuratore capo durante l’inchiesta di Mani Pulite partita nel 1992 scomparso lo scorso luglio. Aveva già sfiorato l'Ambrogino nel 2002, quando il suo nome fu fatto dal centrosinistra ma venne bocciato per lo stop dell'allora maggioranza di centrodestra. La sua candidatura oggi si affianca dunque a quella di un altro possibile riconoscimento alla memoria, quello per l'ex presidente della Provincia Filippo Penati.

Una candidatura potrebbe esserci anche per i giovani esponenti del movimento "Friday for future" che seguendo l'esempio di Greta Thunberg sono promotori delle manifestazioni a difesa del pianeta.

Tra gli altri nomi di candidati già resi noti, il cantante Mahmood, Le Vibrazioni, Mogol, Danilo gallinari, Antonio Scurati, Manfredi Catella e, alla memoria, Giorgio Squinzi, Andrea Pinketts, Giuseppe Meazza.