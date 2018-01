Amianto, Cassazione conferma assoluzione agli ex manager Pirelli

Amianto: Cassazione conferma assoluzioni ex manager Pirelli

Assoluzione confermata in Cassazione per 7 ex manager della Pirelli finiti sotto processo in relazione ai decessi per tumore di una ventina di operai, legati, secondo l'accusa, all'esposizione all'amianto negli stabilimenti milanesi di viale Sarca e via Ripamonti.

La quarta sezione penale della Suprema Corte ha infatti rigettato i ricorsi presentati dalla Procura generale di Milano e dalle parti civili contro la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello milanese il 24 novembre 2016. Le assoluzioni pronunciate dai giudici di secondo grado avevano ribaltato il verdetto di condanna emesso dal tribunale nel luglio 2015 nei confronti degli imputati, che erano stati alti dirigenti della Pirelli tra gli anni '70 e '80.