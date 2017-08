Amsa, pulizie in Rubattino: spunta anche... una barca

Barca abbandonata in Rubattino

Anche una imbarcazione tra i "rifiuti" rimossi da Amsa nell'ambito di una operazione di pulizia nel parco del Rubattino. A riferire della curiosa scoperta è Gianluca Boari, consigliere leghista del Municipio 3, che ricorda come i rifiuti siano da attribuire ai nomadi che frequentano l'area. In particolare, la barca era stata segnalata all'interno del capannone ex Maserati. "Va bene che il parco si chiama "Parco dell'Acqua" per la presenza dello stagno sotto la tangenziale... ma forse si esagera", ironizza l'esponente del Carroccio.