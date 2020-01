Anabolizzanti rubati e venduti sul mercato nero: 17 denunciati

Diciassette dipendenti di un distributore farmaceutico della provincia di Milano sono stati denunciati per aver rubato grandi quantita' di anabolizzanti poi rivenduti al mercato nero. L'operazione ha avuto inizio l'altro ieri quando i carabinieri del Nas di Milano, assistiti da colleghi di Alessandria, Torino e Cremona, nelle province di Milano, Monza Brianza e Varese, hanno eseguito 17 decreti di perquisizione locale e domiciliare emessi dalla procura della Repubblica (in particolare dalla pm Francesca Crupi con l'aggiunto Laura Pedio) nei confronti di altrettanti 'dipendenti infedeli'.

Le indagini sono state avviate nel mese di novembre 2019 a seguito della denuncia presentata dai responsabili del deposito, che avevano riscontrato grossi ammanchi di scatole di medicinali: si trattava gia' allora di oltre 3 mila confezioni di varie tipologie, tra le quali spiccavano quelle ad effetto anabolizzante e farmaci ad alto costo. Il danno economico emerso era stato quantificato in oltre 500 mila euro. Mella sola mattinata dell'altro ieri 6 dipendenti sono stati sorpresi in flagranza mentre erano intenti a rubare vari tipi di farmaci. Le scatole recuperate sono state sequestrate anche perche', una volta immesse sul mercato illecito, queste sostanze possono essere dannose per la salute, qualora non correttamente conservate secondo i criteri stabiliti dal produttore