Analisi del sangue anche di sabato all'Ospedale San Carlo di Milano

Si parte dal 6 luglio, dove al Centro prelievi adulti e bambini dai 3 anni potranno eseguire oltre 1.500 tipologie di analisi di laboratorio con il Servizio sanitario nazionale ad accesso diretto, senza prenotazione, portando l'impegnativa del medico e la tessera sanitaria. Il Cup sarà aperto per l'accettazione dalle 7.30 alle 9.30, mentre gli esami in Sala prelievi saranno proseguiranno fino a esaurimento richieste. Il Centro prelievi del San Carlo - ricorda l'Asst Santi Paolo e Carlo di Milano - è già attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 10, con "una vastissima gamma di analisi di laboratorio". Ora amplia l'offerta aprendo anche di sabato. Dopo l'apertura sperimentale dei sabati di luglio (6, 13, 20 e 28), "un vero trampolino di lancio", l'intenzione è quella di "ripartire a pieno ritmo dal mese di settembre prossimo".

Per l'Asst si tratta di "un progetto di sviluppo e rilancio che punta ad avvicinare la sanità ai cittadini garantendo loro un servizio pratico, veloce e affidabile grazie al prezioso impegno degli operatori dell'azienda". Unica avvertenza, si legge in una nota: "Durante le giornate di sabato non potranno essere eseguiti esami seriati con preparazione specifica, curve da carico, glicemie seriate e saranno eseguiti prelievi ai bimbi di età superiore ai 3 anni". Dopo aver eseguito le analisi, il referto è consultabile online attraverso il circuito Crs-Siss di Regione Lombardia.