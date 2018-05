Anarchici in corteo sabato a Milano: allerta sicurezza

Anarchici del Nord Italia pronti a darsi appuntamento domani a Milano alle 15 per un corteo che partirà da Stazione Centrale, intitolato "Attacchiamo i padroni (prima gli italiani). Obiettivo della protesta: "Eni, le sue devastazioni e le sue guerre". Così recita il volantino di presentazione. Ci saranno anche militanti dei centri sociali e No Tav. Il timore dei componenti del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Luciana Lamorgese e riunitosi il 27 aprile è che all'interno del corteo possano introdursi elementi violenti in arrivo da altre Regioni o dall'estero. Per questo lo spiegamento di forze dell’ordine lungo il percorso sarà imponente. Mobilitate anche le altre Questure italiane e attenzione massima anche al Comando della Polizia locale.