Anche D’Avolio esce ufficialmente dal Pd e approda ad Articolo 1

Al segretario regionale PD Alessandro Alfieri,

Al segretario provinciale PD Pietro Bussolati,

Cari amici, anche se pur con rammarico voglio comunicarvi la mia decisione, maturata da tempo, che non intendo rinnovare la tessera del Partito Democratico.

Mi sono iscritto alla Fgci prima e al Pci dopo nella mia città natale, Sesto San Giovanni, dove sono cresciuto politicamente, per poi andare a Rozzano, come assessore prima e sindaco poi.

Ho aderito ai Ds e, con grande speranza, al Pd. Una formazione nella quale ho sempre creduto con entusiasmo e passione.

Ora non ci sono più le condizioni politiche di un partito dalle tradizioni storiche al fianco dei lavoratori, dei deboli, nelle quali mi sono sempre riconosciuto.

Il Pd non rappresenta, per me, tutto questo e alla luce della nascita di Articolo 1, un movimento che per me rappresenta la continuità con il mio passato storico, ho deciso di non rinnovare l'iscrizione al Pd, e di aderire a questa nuova formazione politica. Ritengo che questa sia la scelta giusta per un futuro di sinistra nel nostra paese e in particolare nella Regione Lombardia.

E' stata una scelta ponderata, anche se difficile, ma consapevole.

Con questo rimane invariata la stima e l' amicizia con voi tutti, un fraterno saluto,

Massimo D'Avolio