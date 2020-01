Anche in Regione Craxi è out: Lega contro la mozione di Fi. Inside

La Lega dice di no a uno spazio da intitolarsi a Bettino Craxi. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano gli esponenti del Carroccio in Regione Lombardia avrebbero risposto picche alla proposta di Gianluca Comazzi, coordinatore metropolitano di Forza Italia, "di intitolare a Bettino Craxi uno spazio all’interno delle sedi di Regione Lombardia". Lo scouting per capire il favore della maggioranza pare abbia dato esito ampiamente negativo, anche se ovviamente la discussione è solo all'inizio. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, nella mozione di Comazzi si evidenzia che "dall’attività politica di Craxi sono scaturiti provvedimenti che hanno segnato la storia recente del nostro Paese, tra cui: la vittoria del referendum sulla scala mobile (1985), il rinnovo del Concordato del 1984 con la Chiesa Cattolica firmato dal Card. Casaroli, le politiche di integrazione europea culminate al Consiglio Europeo del Castello Sforzesco (giugno 1985), le politiche atlantiche con gli Stati Uniti (dove il Governo italiano ha giocato un ruolo decisivo senza mai essere subalterno a quello statunitense), la vicenda di Sigonella (1985)". Inoltre, ricorda Comazzi, "il percorso politico e amministrativo di Bettino Craxi è strettamente connesso a Milano, sua città natale e alla Lombardia. Nel 1960 fu eletto Consigliere comunale, ricoprendo poi l’incarico di assessore all’Economato nella giunta Cassinis. Nel 1968 fu eletto per la prima volta Parlamentare della Repubblica, nel collegio di Milano - Pavia". Insomma, Craxi divide ancora. Anche a destra. Anche in Lombardia.

