Ancora un cadavere nel fiume Lambro: è il secondo in due settimane

Sommozzatori

E' il secondo caso in due settimane in due punti non lontani del fiume Lambro meridionale, nel comune di Rozzano. Sono stati i vigili del fuoco di Milano a rinvenire questa mattina intorno alle 10.30 il cadavere di una donna dell'eta' stimata di 35 anni, nel corso d'acqua all'altezza di via Aspromonte. Il corpo, molto magro e con la carnagione chiara, e' stato visto da un impiegato del consorzio che gestisce la zona. Nessun segno di violenza e per il momento esclusa l'ipotesi del dolo, secondo quanto si apprende. Sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo di Corsico e quelli di Rozzano, che procedono con le indagini. Addosso la donna non aveva documenti quindi non e' stata ancora identificata. Solo il 23 maggio un bulgaro di 58 anni, senzatetto, era stato trovato morto nello stesso fiume sempre all'altezza di via Aspromonte, probabilmente vittima di un incidente