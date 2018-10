"Animali fantastici": evento speciale per i fan in Darsena a Milano. VIDEO

"Animali fantastici": evento speciale per i fan in Darsena a Milano

A due settimane dall’uscita nelle sale italiane di "Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald", Warner Bros. Pictures presenta "Animali fantastici fan event - Accendi la magia". Sabato 3 novembre alle 18.30, in piazza XXIV Maggio – Darsena a Milano, i fan del Wizarding World accenderanno contemporaneamente con uno speciale Lumos l’imponente installazione dell’iconica bacchetta di Albus Silente.

In contemporanea, anche altre otto città italiane verranno illuminate dalle bacchette dei protagonisti del magico mondo di J.K. Rowling. A Roma l’appuntamento è fissato in via del Corso (Largo dei Lombardi) con la bacchetta di Gellert Grindelwald; a Napoli la bacchetta di Harry Potter sbarcherà a Piazza Trieste e Trento, mentre a Lucca – in occasione dell’edizione 2018 del Lucca Comics & Games – la bacchetta di Newt Scamander dominerà sulla centralissima Piazza San Michele alla presenza di Paul Harris, lo storico coreografo dei duelli che hanno scandito le avventure di Harry Potter.





A Torino arriverà la bacchetta di Voldemort (foyer UCI Cinemas Torino Lingotto), a Firenze quella di Ron Weasley (foyer UCI Luxe Campi Bisenzio), a Genova quella di Queenie Goldstein (foyer UCI Cinemas Fiumara), mentre a Bergamo (foyer UCI Cinemas Orio) e Perugia (foyer UCI Cinemas Perugia) saranno protagoniste rispettivamente le bacchette di Hermione Granger e Tina Goldstein.

L’evento è realizzato in collaborazione con Infinity - il servizio streaming del Gruppo Mediaset, la saga completa dei film di Harry Potter è disponibile on demand sul servizio, e con UCI Cinemas. "Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald" uscirà nelle sale italiane il 15 novembre del 2018, sarà distribuito in tutto il mondo in 2D e 3D nei cinema selezionati e IMAX dalla Warner Bros. Pictures.