Animali in città, innovazioni in agenda per la Lombardia

Iscrizione all'anagrafe canina, gestione delle colonie feline e campagna per le sterilizzazioni. Non solo, anche assistenza sanitaria e, naturalmente, impegno nella lotta al randagismo. Questi, insieme a tanti altri, sono i temi su cui verte il rapporto di Legambiente Animali in Città, presentato a Milano nella sede dell'ENCI, in viale Corsica 20. Da questo studio che analizza nel dettaglio comportamenti e trend di tutte le regioni e i comuni d'Italia, si evincono dati molto interessanti sul rapporto, la gestione e le leggi riguardo agli animali. In particolare Lombardia, Veneto e Trentino sono in testa nell'ambito degli spazi aperti dedicati a cani e gatti.



A Segrate, per esempio, risulta esserci un'area per i cani ogni 1335 cittadini che, in termini di territorio, vuol dire una per 0,70 km quadrato. Lo stesso a Corsico. Per quanto riguarda la città di Milano, invece, è presente un area cani per ogni 3527 persone. Ovvero una per ogni 0,52 km quadrato. Dalla lettura del rapporto si nota bene come il capoluogo lombardo, e in generale tutto il nord della penisola, abbiano fatto grandi passi avanti negli ultimi anni nel merito dell'accoglienza degli animali d'affezione. Nonostante questo, secondo la ricerca emessa da Legambiente, sono ancora tante le cose da migliorare.



Il consigliere regionale Carolina Toia, però, presente in sala, rassicura il pubblico sull'impegno della Regione Lombardia in merito: «Stiamo parlando di una delle priorità della Regione. Nel 2014 è stato fatto un progetto di legge ed è stato addirittura inserito nella riforma sanitaria. Attualmente è al vaglio della giunta. In questi documenti si parla di sanzioni, divieti, campagne. Viene regolamentato il sistema delle iscrizioni all'anagrafe e via dicendo». Secondo lo studio, sempre in Lombardia, nel milanese, Peschiera Borromeo è il Comune che ha raggiunto le migliori performance nell'ambiro della gestione sanitaria degli animali domestici, insieme a Terni e Formigine.

Fonte