Animalisti inscenano sgozzamento in piazza San Babila



Il gruppo animalista "Iene Vegane" ha inscenato, in Piazzza San Babila a Milano, lo sgozzamento di due persone il cui volto era coperto da una maschera da maiale.



Questo tipo di performance, come si legge sul profilo Facebookdegli organizzatori - ha lo scopo di denunciare la condizione di maltrattamento in cui vivono i suini negli allevamenti.