L'anteprima dell'Andrea Chenier alla Scala di Milano

Scala, una Prima con Anna Netrebko. Ecco la stella più pagata della lirica



Il settimanale “Chi” pubblica, nel numero in edicola da mercoledì 6 dicembre, un approfondito profilo di Anna Netrebko, il soprano russo che inaugurerà la stagione del Teatro alla Scala il 7 dicembre con l”'Andrea Chenier”. Anna Netrebko è la stella più pagata della lirica, l'unica che ottiene cachet milionari, si esibisce solo nei più grandi teatri e per poche repliche, ma ogni volta fa il tutto esaurito. Il soprano russo porta a Milano l'atmosfera glamour della Callas, di cui è considerata l'erede.



Anche se, a differenza della Divina, non ha voluto cantare la “Norma” (uno dei cavalli di battaglia della Callas) al Covent Garden di Londra anche se era un impegno preso da quattro anni. «Sono stata onesta con tutti e ho cercato di annullare prima la vendita dei biglietti», ha detto la Netrebko «ma proprio non riuscivo a metterci il cuore. L'opera non mi suscitava nessuna emozione e non posso pensare di trascorrere due mesi della mia vita lavorando duramente per un progetto con cui non sono in sintonia». Con lei a Milano in scena ci sarà il marito, il tenore azero Yusif Eyvazov, più giovane di sei anni, dotato di una gran voce, ma meno famoso della consorte. Per questo i maligni dicono che lei lo imponga ai teatri che la vogliono in scena. «Yusif ha un'anima meravigliosa e una voce straordinaria», replica la Netrebko. «Non cantiamo insieme perché siamo marito e moglie, ma perché le nostre voci riescono a fondersi molto bene, oltre al fatto che percepiamo la musica allo stesso modo. Ma cantare insieme è un modo per amarsi di più. Per questo cerchiamo di farlo appena possibile».