Anti aging: il segreto è nel benessere intestinale? Se ne parla a Milano

“Ogni uomo vorrebbe vivere a lungo, ma nessuno desidera invecchiare” affermava, con buona ragione, lo scrittore Jonathan Swift tre secoli fa. La medicina Anti Aging, capovolgendo il paradigma medico dominante che ragiona in termini di cura del soggetto malato, si occupa esattamente di questo: mantenere sano il più a lungo possibile l’individuo.

I membri dell’Associazione Medici Italiani Anti Aging (AMIA) si riuniranno il prossimo 9 novembre all’Hotel Hilton di Milano per il XIII Congresso Nazionale e tra i temi cruciali affrontati quest’anno troviamo il Microbiota e Microbioma Intestinale, in particolare la correlazione del suo stato alterato con patologie molto diverse: dal diabete mellito all’obesità, dalle malattie infiammatorie intestinale alla piena funzionalità del sistema immunitario.

Lifebrain, presente in Lombardia con oltre 35 Centri nelle province di Milano, Brescia, Mantova e Varese, ha di recente ampliato la sua offerta con un pacchetto di esami legati al benessere intestinale e supportato eventi formativi dedicati a questo tema, come l’appuntamento di sabato a cui il Gruppo partecipa come sponsor con uno stand informativo.

Non solo: il Coordinatore medico-scientifico di Lifebrain, il Dott. Roberto Colombo, parteciperà come relatore con un intervento dedicato agli strumenti diagnostici più appropriati per la valutazione delle disbiosi intestinali.

Il microbiota non è l’unico punto di contatto tra Lifebrain e i temi più cari alla medicina anti aging: tra gli esami genetici proposti dall’azienda ci sono Life DNA Test Nutrigenetica, che valuta la predisposizione genetica a sviluppare sensibilità e Intolleranze alimentari, e il Life DNATest Antiaging che indaga alcuni geni coinvolti nell’invecchiamento cellulare.

AMIA riconosce l’importanza fondamentale della medicina predittiva e preventiva, ovvero la possibilità di conoscere attraverso test genetici le caratteristiche dei propri processi metabolici, e talvolta il rischio di sviluppare patologie. Grazie a queste informazioni personalizzate è possibile intervenire in modo mirato per modificare, rallentare o annullare tali fenomeni biologici.