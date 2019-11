Antisemitismo: Base Riformista, Facebook blocca la pagina di Milano

"Facebook blocca la pagina di Base Riformista Milano, per avere pubblicato un post di solidarieta' a Fiano dopo le minacce neonaziste". Cosi una nota di Base Riformista. "Cose da non credere: facebook ha bloccato la pagina di Base Riformista Milano dopo post di solidarieta' a Emanuele Fiano per le minacce neonaziste ricevute - commenta su twitter il portavoce di Base Riformista, Andrea Romano - Chiediamo l'immediata riattivazione della pagina, ricordando oggi proprio a Milano l'Assemblea Nazionale di Base Riformista".