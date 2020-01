Antisemitismo, Segre a Salvini: ho impegni a Milano, non vengo a convegno Lega

La senatrice Liliana Segre declina per una "serie di impegni legati al Giorno della Memoria" l'invito del leader della Lega Matteo Salvini a partecipare a un convegno sulla prevenzione dell'antisemitismo. "Caro collega, grazie dell'invito al convegno del 16 gennaio prossimo a Roma - scrive - purtroppo non potrò partecipare perché una serie di impegni legati al Giorno della Memoria mi tratterranno a Milano tutto il mese. Apprezzo l'iniziativa sull'antisemitismo, un problema che si riaffaccia virulento nelle cronache del nostro tempo in tanti Paesi d'Europa e del mondo intero". La senatrice poi aggiunge: "Ritengo però che non si debba mai disgiungere la lotta all'antisemitismo dalla più generale ripulsa del razzismo e del pregiudizio che cataloga le persone in base alle origini, alle caratteristiche fisiche, sessuali, culturali o religiose. Questa visione mi pare tanto più necessaria in questa fase storica, in cui le condizioni di disagio sociale spingono tanti a indirizzare la propria rabbia verso un capro espiatorio, scambiando la diversità per minaccia".