Anziana investita da un camion nel Milanese: è gravissima



Una donna di 76enne è stata ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita da un camion betoniera mentre stava attraversando viale Edison a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 all'altezza della fermata "Sesto Marelli" della metropolitana e sul posto sono intervenuti i vigili urbani, i vigili del fuoco e il 118 che l'ha trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda.



L'autista del mezzo pesante, che svoltando non si sarebbe accorto della presenza della donna, si sarebbe fermato per prestare soccorso.