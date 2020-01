Anziana trovata morta con segni violenza in agriturismo a Milano

Una donna anziana è stata trovata morta in un agriturismo alle porte di Milano. Si tratta del ‘Podere Ronchetto’, una struttura dotata anche di area sosta per i camper situata in via Pescara, non lontano dal quartiere Gratosoglio. Stando a quando appreso fino ad ora, a trovare il corpo che mostrava evidenti segni di violenza, è stata una donna che lavora nell’agriturismo. Sul posto sono arrivate le Volanti della polizia, insieme alla Mobile e alla Scientifica che ha eseguito i rilievi.

Stanno ascoltando diverse persone gli investigatori della squadra Mobile di Milano, per risolvere il caso dell’anziana trovata morta in una cascina di via Pescara 37, periferia della città (zona Gratosoglio). Fra questi gli operai del cantiere per la ristrutturazione e i familiari. Qualcuno è stato portato in questura per fornire i particolari sugli ultimi giorni di vita della donna. È quanto apprende l’Agi da fonti investigative. Carla Quattro Bossi, 90 anni, ha avuto gli ultimi contatti con la sua famiglia il 4 gennaio, quando si è recata alla Messa. Poi più nulla. E proprio nella tarda serata del 4 gennaio è stata uccisa brutalmente al piano terra della cascina Podere Ronchetto, dove abitava da sola. Colpi alla testa, molti: così è stata finita, tanto che sulla scena del delitto erano parecchie le tracce di sangue, anche su barattoli e bottiglie di vetro che sono state trovate sparse a terra. La casa, al momento dell’allarme lanciato stamattina intorno alle 10 da una dipendente della struttura, era completamente a soqquadro. Il corpo della 90enne riverso a terra, con la testa coperta da un pezzo di stoffa, forse una federa o un vecchio asciugamano, completamente intriso di sangue, per coprire i segni di violenza. I polsi invece erano legati con altri pezzi di stoffa strappati forse da un lenzuolo. Dai rilievi è emerso chiaramente che il cadavere è stato trascinato. Gli uomini della Scientifica di Milano sono ancora a lavoro da stamattina per isolare la scena del crimine e repertare tutti gli oggetti presenti in casa e nel cantiere. Da qualche tempo, infatti, i figli della donna (ne ha quattro) stavano ristrutturando il cascinale per renderlo un agriturismo con anche area sosta per i camper. Al lavoro anche ieri c’erano tre uomini, un bulgaro e tre centroafricani, che sono già stati ascoltati dalla polizia. Le indagini stanno provando a fare luce sul passato della donna, per capire se ci fossero stati attriti con qualcuno dei familiari, mentre nessuna arma che possa essere individuata come l’effettiva arma del delitto è ancora stata individuata. Al momento non risulta nessun indagato né sospettato, e ogni pista è aperta, anche quella della rapina finita male, sebbene in casa non ci fossero gioielli o altri oggetti di grande valore.